Украина – Австрия: онлайн решающего матча на Евро-2020

Украина и Австрия разыграют между собой второе место в группе C на Евро-2020. Украину устраивает даже ничья, а австрийцам нужно обязательно побеждать, чтобы ни от кого не зависеть

Украина и Австрия встречаются на Евро-2020 / Фото: Reuters

В понедельник, 21 июня, в Бухаресте на Национальном стадионе пройдет решающий матч для сборной Украины за выход из группы Евро-2020. Наша команда встретится с Австрией. Матч начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция.

ОНЛАЙН УКРАИНА – АВСТРИЯ

Реклама

Украине достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе второе место и выход в плей-офф. Австрии же нужно обязательно побеждать, чтобы занять вторую строчку и без нервов выйти в 1/8 финала. Впрочем, даже в случае ничьей австрийцы с четырьмя очками будут иметь неплохие шансы на выход в плей-офф с третьего места, но здесь уже нужно будет ждать, когда свои матчи сыграют в других группах.

Читайте также: На Евро-2020 стартует последний тур: как будут распределять места команд в группах

"Турнирная таблица заставляет обе команды играть очень аккуратно, думая о счете, но тем не менее обе команды хотят выиграть. Игра на ничью? Нет, если так рассуждать, то будет невозможно далеко пройти с таким настроем. Мы ждем очень хорошую игру. Мы должны показать наш уровень, а в конце матча уже посмотрим на результат", – сказал накануне Шева.

Украина и Австрия в своей истории пересекалась лишь дважды и только в товарищеских матчах. В 2011 году австрийцы стали соперником Украины в первом матче на "Арене Львов" и потерпели поражение 1:2. А в следующем году команды сошлись в спарринге уже в Австрии и на этот раз в роли проигравших оказались украинцы (2:3).

Как Украина и Австрия играли в предыдущем туре

Против Австрии точно не сыграет Александр Зубков, который продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в матче с Нидерландами. Также накануне индивидуально тренировался Денис Попов. У Австрии из-за травмы не сыграет лидер полузащиты Валентино Лазаро, зато вернулся в строй нападающий Марко Арнаутович, отбывший дисквалификацию.

Ориентировочные составы от УЕФА:

Украина: Бущан; Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Малиновский, Степаненко, Зинченко; Ярмоленко, Яремчук, Цыганков ﻿

Австрия: Бахманн; Драгович, Алаба, Хинтереггер; Лайнер, Забитцер, К. Шлагер, Гриллич, Ульмер; Баумгартнер, Арнаутович

Букмекеры о матче Украина – Австрия:

Аналитики FAVBET не видят явного фаворита пары, прогнозируя ничью в матче. Тем не менее, если смотреть выбирать победителя, то с небольшим преимуществом букмекеры отдают предпочтение Украине: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко – 3.50, на ничью – 2.06, на победу Австрии – 3.90.

Где смотреть матч Украина – Австрия:

Поединок Украина – Австрия в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 2" и "Украина", которые доступные с помощью сервиса OLL.TV. начало трансляции – в 19:00.