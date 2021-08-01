УАФ удалила сердечка под постом Шевы о завершении контракта

Украинская ассоциация футбола очень странно ведет себя после заявления Андрея Шевченко об уходе с поста главного тренера национальной сборной

Шевченко и его кум - босс УАФ Павелко / Фото: Facebook

Украинская ассоциация футбола до сих пор не сделала официального заявления по поводу поста Андрея Шевченко о завершении контракта с УАФ.

Вместо этого УАФ, возглавляемая кумом Андрея Шевченко – Андреем Павелко, интригует болельщиков своими эмодзи.

Изначально под постом Шевы в Instagram УАФ поставила два сердечка – синее и желтое.

Однако позже удалила этот комментарий.

К чему бы это?

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: УНН Реклама

При этом глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич на вопрос, означает ли заявление Шевченко в Instagram, что тот покидает национальную команду, в комментарии Tribuna.com ответил: "Я не знаю".

Отметим, что Маркевича называют одним из возможных преемников Шевы на посту коуча "сине-желтых".

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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