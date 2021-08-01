УАФ удалила сердечка под постом Шевы о завершении контракта

Шевченко и его кум - босс УАФ Павелко / Фото: Facebook
Украинская ассоциация футбола до сих пор не сделала официального заявления по поводу поста Андрея Шевченко о завершении контракта с УАФ.
Вместо этого УАФ, возглавляемая кумом Андрея Шевченко – Андреем Павелко, интригует болельщиков своими эмодзи.
Изначально под постом Шевы в Instagram УАФ поставила два сердечка – синее и желтое.
Однако позже удалила этот комментарий.
К чему бы это?
Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: УНН
При этом глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич на вопрос, означает ли заявление Шевченко в Instagram, что тот покидает национальную команду, в комментарии Tribuna.com ответил: "Я не знаю".
Отметим, что Маркевича называют одним из возможных преемников Шевы на посту коуча "сине-желтых".
Андрей Шевченко / Фото: Reuters
Читайте также:
- Вы всегда будете на моей коже! Ассистент Шевченко попрощался с Украиной
- Кто заменит Шевченко в сборной Украины: главные претенденты
- Куда уходит Шевченко? 5 вариантов для экс-тренера сборной Украины
- Шева уходит: за что мы полюбили тренера сборной Украины
- Шевченко ушел из сборной из-за денег – источник
- Правую руку Шевы уже позвали в Россию
Новости на эту же тему:Вы всегда будете на моей коже! Ассистент Шевченко попрощался с Украиной Кто заменит Шевченко в сборной Украины: главные претенденты Куда уходит Шевченко? 5 вариантов для экс-тренера сборной Украины Шевченко покидает сборную Украины, а в СБУ нашли Чауса – главные новости СЕГОДНЯ