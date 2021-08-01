УАФ видалила сердечка під постом Шеви про завершення контракту

Шевченко і його кум - бос УАФ Павелко / Фото: Facebook
Українська асоціація футболу досі не зробила офіційної заяви стосовно поста Андрія Шевченка про завершення контракту з УАФ.
Замість цього УАФ, очолювана кумом Андрія Шевченка – Андрієм Павелкоv, інтригує вболівальників своїми емодзі.
Спочатку під постом Шеви в Instagram УАФ поставила два сердечка – синє і жовте.
Однак пізніше видалила цей коментар.
До чого б це?
Андрій Шевченко та Андрій Павелко / Фото: УНН
При цьому глава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич на питання, чи означає заява Шевченкf в Instagram, що той залишає національну команду, в коментарі Tribuna.com відповів: "Я не знаю".
Відзначимо, що Маркевича називають одним з можливих наступників Шеви на посаді коуча "синьо-жовтих".
Андрій Шевченко / Фото: Reuters
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