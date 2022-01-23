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Тысяча ударов в минуту: сумасшедшая развязка в UFC

Александр Трикиша
23 января, 09:34
Три поединка UFC 270 завершились техническими нокаутами, а самая зрелищная развязка случилась в бою между Мэттом Фреволой и Хенаро Вальдесом

Фревола победил Вальдеса / Фото: REUTERS

Бой завершился уже в первом раунде. Хотя рефери мог остановить поединок еще раньше. Но все же дал бойцам возможность помахать руками.

И они справились с этим на ура! В первую очередь это касается Фреволы. Американец несколько раз ронял соперника на канвас и обрушивал на него серию ударов.

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Кажется, за эту минуту он нанес не менее тысячи ударов, прежде чем рефери остановил бой.

Напомним, что в главном поединке UFC 270 Франсис Нганну победил Сирила Гана и нарвался на троллинг в Сети.

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