Тысяча ударов в минуту: сумасшедшая развязка в UFC

Фревола победил Вальдеса / Фото: REUTERS

Бой завершился уже в первом раунде. Хотя рефери мог остановить поединок еще раньше. Но все же дал бойцам возможность помахать руками.

И они справились с этим на ура! В первую очередь это касается Фреволы. Американец несколько раз ронял соперника на канвас и обрушивал на него серию ударов.

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Кажется, за эту минуту он нанес не менее тысячи ударов, прежде чем рефери остановил бой.

Напомним, что в главном поединке UFC 270 Франсис Нганну победил Сирила Гана и нарвался на троллинг в Сети.

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