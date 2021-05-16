Треск стоял на весь зал: бойцу UFC сломали руку болевым приемом

Бойцы сражались, пока у одного из них не сломалась рука / Фото: Getty Images
Боец смешанных единоборств Андре Мунис надолго запомнит свое выступление на турнире UFC 262, в главном поединке которого Оливейра нокаутировал Чандлера и взял титул UFC. Бразильский боец одержал свою пока самую значимую победу в карьере, одолев восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу Роналдо Соузу.
Но поединок обернулся настоящей драмой. В первом раунде Мунис захватил руку соперника болевым приемом "амбар", но немного перестарался и сломал ее. Несмотря на присутствие зрителей в зале, щелчок сломанной руки было слышно очень отчетливо.
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