"Такой тупой бокс нельзя показывать": скандальный боксер отреагировал на поражение Хижняка

Хижняк доминировал на ринге на протяжении двух раундов, но в последнем, третьем раунде, пропустил удар в голову и был нокаутирован. Видео нокаута Хижняка есть на нашем сайте.

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"У меня нет слов. Саша, такой тупой и глупый бокс нельзя было показывать, бей-беги, ты уже был почти олимпийским чемпионом, зачем тебе было идти вперед!

Восстанавливайся, набирайся сил, меняй тренера и возьмешь реванш в профи, уверен в этом! Там другие перчатки и больно бьют, будь готов!" – написал Редкач в Instagram.