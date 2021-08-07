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"Такий тупий бокс не можна показувати": скандальний боксер відреагував на поразку Хижняка

7 серпня, 12:49

Олександр Трикіша

Скандальний українець Іван Редкач прокоментував сенсаційну поразку співвітчизника Олександра Хижняка в фіналі Олімпійських ігор в Токіо

Іван Редкач підтримав Олександра Хижняка / Фото: Reuters, Instagram

Хижняк домінував на рингу протягом двох раундів, але в останньому, третьому раунді, пропустив удар в голову і був нокаутований. Відео нокауту Хижняка є на нашому сайті.

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"У мене немає слів. Сашо, такий тупий і дурний бокс не можна було показувати, бий-біжи, ти вже був майже олімпійським чемпіоном, навіщо тобі було йти вперед!

Відновлюйся, набирайся сил, міняй тренера і візьмеш реванш в профі, впевнений в цьому! Там інші рукавички і боляче б'ють, будь готовий!" – написав Редкач в Instagram.

Ivan Redkach (@ ivan_redkach_11)

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А нижче Редкач опублікував вірш (мовою оригіналу):

  • Тело ломит, в голове все туманом,
  • Все нормально, не стоит болтни,
  • Что волнуешься якобы мною,
  • За меня что болеешь внутри.
  • Я давно уже понял одно:
  • В этом мире ты сам за себя,
  • Эта жизнь не та, как в кино,
  • Относиться не будет любя.
  • Будет бить-ты удары держи!
  • Несмотря ни на что не сдавайся!
  • Ты сильнее станешь внутри.
  • Постепенно на верх поднимайся!

Нагадаємо, боксер Редкач відомий тим, що вкусив за плече свого суперника Денні Гарсію, зчепився з Ломаченком в церкві і вимагає вигнати з України "тренера-сепаратиста" Усика.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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