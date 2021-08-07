"Такий тупий бокс не можна показувати": скандальний боксер відреагував на поразку Хижняка

Хижняк домінував на рингу протягом двох раундів, але в останньому, третьому раунді, пропустив удар в голову і був нокаутований. Відео нокауту Хижняка є на нашому сайті.

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"У мене немає слів. Сашо, такий тупий і дурний бокс не можна було показувати, бий-біжи, ти вже був майже олімпійським чемпіоном, навіщо тобі було йти вперед!

Відновлюйся, набирайся сил, міняй тренера і візьмеш реванш в профі, впевнений в цьому! Там інші рукавички і боляче б'ють, будь готовий!" – написав Редкач в Instagram.