"Такий тупий бокс не можна показувати": скандальний боксер відреагував на поразку Хижняка

Іван Редкач підтримав Олександра Хижняка / Фото: Reuters, Instagram
Хижняк домінував на рингу протягом двох раундів, але в останньому, третьому раунді, пропустив удар в голову і був нокаутований. Відео нокауту Хижняка є на нашому сайті.
Читайте також: Хижняк підвів: Україна без другого "золота" посипалася в медальному заліку Токіо
"У мене немає слів. Сашо, такий тупий і дурний бокс не можна було показувати, бий-біжи, ти вже був майже олімпійським чемпіоном, навіщо тобі було йти вперед!
Відновлюйся, набирайся сил, міняй тренера і візьмеш реванш в профі, впевнений в цьому! Там інші рукавички і боляче б'ють, будь готовий!" – написав Редкач в Instagram.
Читайте також: "Міг продовжувати поєдинок": Хижняк відреагував на свою сенсаційну поразку в Токіо
А нижче Редкач опублікував вірш (мовою оригіналу):
- Тело ломит, в голове все туманом,
- Все нормально, не стоит болтни,
- Что волнуешься якобы мною,
- За меня что болеешь внутри.
- Я давно уже понял одно:
- В этом мире ты сам за себя,
- Эта жизнь не та, как в кино,
- Относиться не будет любя.
- Будет бить-ты удары держи!
- Несмотря ни на что не сдавайся!
- Ты сильнее станешь внутри.
- Постепенно на верх поднимайся!
Нагадаємо, боксер Редкач відомий тим, що вкусив за плече свого суперника Денні Гарсію, зчепився з Ломаченком в церкві і вимагає вигнати з України "тренера-сепаратиста" Усика.
Новини на цю ж тему: