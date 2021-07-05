Спортсменка на собственный день рождения показала фото топлес

Практически все на свой день рождения ждут подарков от других, но Кэти Кирни пошла по-другому пути. Красотка порадовала своих фанатов пикантным снимком

Кэти Кирни отпраздновала день рождение голым фото / Фото: Instagram

Бывшая гольфистка Кэти Кирни, ушедшая из спорта в модельный бизнес, после выходки на День независимости США, когда она поздравила соотечественников горячим фото в купальнике, еще ярче отметила собственный день рождения.

Девушка опубликовала в Instagram фото на котором она запечатлена на пляже без верхней части купальника.

Кэти является дочерью известного игрока в американский футбол Тима Кирни. Именно отец хотел, чтобы девушка посвятила себя гольфу, но в итоге "игра миллионеров" стала для нее лишь хобби. Сама же красотка в 2012 году завоевала титул Мисс Миссури и также принимала участие в конкурсе Мисс США.

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