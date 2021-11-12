Спасатели Дженоа! Шевченко показал, с кем будет вытягивать клуб из трясины

Тренерский штаб Дженоа во главе с Андреем Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-наставник сборной Украины готовит свою новую команду к поединку против Ромы. Сегодня на официальной странице в Твиттере Дженоа разместила фото тренерского штаба Андрея Шевченко.

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Футбольный специалисты сфотографировались на тренировочной базе "грифонов" Вилле Ростан.

На фото слева направо расположились: Симоне Бономи, Валерио Фиори, Андрей Шевченко, Андреа Аззалин, Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини.

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Напомним, что должность второго тренера генуэзской команды занял Мауро Тассотти. Бономи и Ночентини – это аналитики, Фиори – тренер вратарей, Аззалин – тренер по физподготовке.

Задача тренерского штаба на сезон – спасти команду от вылета из Серии А.

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Отметим, что Мауро Тассотти, Луиджи Ночентини и Андреа Аззалин работали вместе с Шевченко в сборной Украины.

Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко мог возглавить сборную Турции, которую он уничтожил 17 лет назад.

Свой дебютный матч у руля итальянского клуба Шевченко проведет 21 ноября – в домашнем поединке против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.

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