Спасатели Дженоа! Шевченко показал, с кем будет вытягивать клуб из трясины

Тренерский штаб Дженоа во главе с Андреем Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня
Экс-наставник сборной Украины готовит свою новую команду к поединку против Ромы. Сегодня на официальной странице в Твиттере Дженоа разместила фото тренерского штаба Андрея Шевченко.
Читайте также: "Шева был большой занозой в заднице". Одноклубник по Милану раскрыл секрет успеха украинца
Футбольный специалисты сфотографировались на тренировочной базе "грифонов" Вилле Ростан.
На фото слева направо расположились: Симоне Бономи, Валерио Фиори, Андрей Шевченко, Андреа Аззалин, Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини.
Напомним, что должность второго тренера генуэзской команды занял Мауро Тассотти. Бономи и Ночентини – это аналитики, Фиори – тренер вратарей, Аззалин – тренер по физподготовке.
Задача тренерского штаба на сезон – спасти команду от вылета из Серии А.
Отметим, что Мауро Тассотти, Луиджи Ночентини и Андреа Аззалин работали вместе с Шевченко в сборной Украины.
Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко мог возглавить сборную Турции, которую он уничтожил 17 лет назад.
Свой дебютный матч у руля итальянского клуба Шевченко проведет 21 ноября – в домашнем поединке против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.
Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.
Читайте также: