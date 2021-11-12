12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
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Рятувальники Дженоа! Шевченко показав, з ким витягатиме клуб із трясовини

Сергій Шаховець
12 листопада, 20:27
Наставник італійського клубу Дженоа Андрій Шевченко представив свій тренерський штаб

Тренерський штаб Дженоа на чолі з Андрієм Шевченком / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-наставник збірної України готує свою нову команду до поєдинку проти Роми. Сьогодні на офіційній сторінці у Твіттері Дженоа розмістила фото тренерського штабу Андрія Шевченка.

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Футбольні фахівці сфотографувалися на тренувальній базі "грифонів" Віллі Ростан.

На фото зліва направо розташувалися: Сімоне Бономі, Валеріо Фіорі, Андрій Шевченко, Андреа Аззалін, Мауро Тассотті та Луїджі Ночентіні.

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Нагадаємо, що посаду другого тренера генуезької команди обійняв Мауро Тассотті. Бономі та Ночентіні – це аналітики, Фіорі – тренер воротарів, Аззалін – тренер з фізпідготовки.

Завдання тренерського штабу на сезон – врятувати команду від вильоту з Серії А.

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Зазначимо, що Мауро Тассотті, Луїджі Ночентіні та Андреа Аззалін працювали разом із Шевченком у збірній України.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко міг очолити збірну Туреччини, яку він знищив 17 років тому.

Свій дебютний матч біля керма італійського клубу Шевченко проведе 21 листопада – у домашньому поєдинку проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

Зараз Дженоа займає 17-е місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.

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