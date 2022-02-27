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Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
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Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
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Александрия --
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Десна --
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Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Шумахер молится за Украину!

Любомир Луканюк
27 февраля, 08:34
Мик Шумахер поддержал украинский народ, который ведет оборонительную войну с Россией

Мик Шумахер - пилот Формулы-1 / Фото: Instagram

Сын легендарного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера написал в соцсетях:

"Происходящее в Украине – это просто неправильно. Абсолютно душераздирающая ситуация.

Все мои мысли и поддержка – с невинными людьми, затронутыми этими разрушительными событиями. Такого не должно происходить, и я молюсь о том, чтобы это ненужное насилие прекратилось".

Мик Шумахер выступает в Формуле-1 за команду Хаас, которую спонсирует российская компания.

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