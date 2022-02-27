Шумахер молится за Украину!

Сын легендарного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера написал в соцсетях:

"Происходящее в Украине – это просто неправильно. Абсолютно душераздирающая ситуация.

Все мои мысли и поддержка – с невинными людьми, затронутыми этими разрушительными событиями. Такого не должно происходить, и я молюсь о том, чтобы это ненужное насилие прекратилось".