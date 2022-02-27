8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
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Олександрія --
Львів --
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Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
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Маріуполь --
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Металіст 1925 --
Ворскла --
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Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Шумахер молиться за Україну!

Любомир Луканюк
27 лютого, 08:34
Мік Шумахер підтримав український народ, який веде оборонну війну з Росією

Мік Шумахер - пілот Формули-1 / Фото: Instagram

Син легендарного чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера написав у соцмережах:

"Те, що відбувається в Україні – це просто неправильно. Абсолютно жахлива ситуація.

Всі мої думки та підтримка – з невинними людьми, зачепленими цими руйнівними подіями. Такого не повинно відбуватися, і я молюся, щоб це непотрібне насильство припинилося".

Мік Шумахер виступає у Формулі-1 за команду Хаас, яку спонсорує російська компанія.

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