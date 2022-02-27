Шумахер молиться за Україну!

Мік Шумахер - пілот Формули-1 / Фото: Instagram
Син легендарного чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера написав у соцмережах:
"Те, що відбувається в Україні – це просто неправильно. Абсолютно жахлива ситуація.
Всі мої думки та підтримка – з невинними людьми, зачепленими цими руйнівними подіями. Такого не повинно відбуватися, і я молюся, щоб це непотрібне насильство припинилося".
Мік Шумахер виступає у Формулі-1 за команду Хаас, яку спонсорує російська компанія.
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