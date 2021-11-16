16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
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Шевченко пожелал удачи Украине в решающем матче отбора на ЧМ-2022

Александр Трикиша
16 ноября, 17:08
Бывший тренер сборной Украины, а ныне наставник итальянского Дженоа Андрей Шевченко пожелал успеха своим бывшим подопечным в решающем поединке в отборе на ЧМ-2022

Украина начинала отбор на ЧМ-2022 под руководством Шевченко / Фото: Getty Images

Сегодня Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в последнем туре отбора на мундиаль. Босния – Украина трансляция онлайн уже есть на нашем сайте

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Накануне встречи Андрей Шевченко на своей странице в Twitter пожелал удачи сборной Украины.

"Вперед к победе! Болеем за Нашу Сборную!", – написал тренер.

Напомним, отбор на Чм-2022 сборная Украины начинала под руководством Шевченко. Однако в трех стартовых турах наша команда ни разу не выиграла, сведя все три встречи к ничьей.

Летом Шевченко покинул свой пост, так как у него завершился срок контракта с УАФ. Ему на смену пришел Александр Петраков. Под его руководством Украина одержала одну побед и трижды сыграла вничью.

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В сегодняшнем матче против Боснии Украину устроит только победа, желательно с крупным счетом. Но даже в этом случае судьба путевки в плей-офф не в наших руках – украинцам придется оглядываться на результат матча Финляндия – Франция.