Шевченко пожелал удачи Украине в решающем матче отбора на ЧМ-2022

Украина начинала отбор на ЧМ-2022 под руководством Шевченко / Фото: Getty Images

Сегодня Украина сыграет против Боснии и Герцеговины в последнем туре отбора на мундиаль. Босния – Украина трансляция онлайн уже есть на нашем сайте

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Накануне встречи Андрей Шевченко на своей странице в Twitter пожелал удачи сборной Украины.

"Вперед к победе! Болеем за Нашу Сборную!", – написал тренер.

Напомним, отбор на Чм-2022 сборная Украины начинала под руководством Шевченко. Однако в трех стартовых турах наша команда ни разу не выиграла, сведя все три встречи к ничьей.

Летом Шевченко покинул свой пост, так как у него завершился срок контракта с УАФ. Ему на смену пришел Александр Петраков. Под его руководством Украина одержала одну побед и трижды сыграла вничью.

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В сегодняшнем матче против Боснии Украину устроит только победа, желательно с крупным счетом. Но даже в этом случае судьба путевки в плей-офф не в наших руках – украинцам придется оглядываться на результат матча Финляндия – Франция.