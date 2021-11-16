16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Шевченко побажав успіху Україні у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022

Олександр Трикіша
16 листопада, 17:08
Колишній тренер збірної України, а нині наставник італійського Дженоа Андрій Шевченко побажав успіху своїм колишнім підопічнім у вирішальному поєдинку у відборі на ЧС-2022

Україна починала відбір на ЧС-2022 під керівництвом Шеви / Фото: Getty Images

Сьогодні Україна зіграє проти Боснії та Герцеговини в останньому турі відбору на мундіаль. Боснія – Україна трансляція онлайн вже є на нашому сайті

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Напередодні зустрічі Андрій Шевченко на своїй сторінці у Twitter побажав удачі збірній України.

"Вперед до перемоги! Вболіваємо за Нашу Збірну!", – написав тренер.

Нагадаємо, відбір на ЧМ-2022 збірна України розпочинала під керівництвом Шевченка. Однак у трьох стартових турах наша команда жодного разу не виграла, звівши всі три зустрічі до нічиєї.

Влітку Шевченко залишив свою посаду, оскільки у нього завершився строк контракту з УАФ. Йому на зміну прийшов Олександр Петраков. Під його керівництвом Україна здобула одну перемогу та тричі зіграла внічию.

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У сьогоднішньому матчі проти Боснії Україну влаштує лише перемога, бажано з великим рахунком. Але навіть у цьому випадку доля путівки до плей-офф не в наших руках. Українцям доведеться озиратися на результат матчу Фінляндія – Франція.