Шевченко получил предложение от Зеленского

Зеленский и Шевченко / Фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский предложил Андрею Шевченко, уволенному с поста главного тренера итальянской Дженоа, продолжить карьеру в Украине.

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера".

"Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше. И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой..." – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

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Ранее мы писали о варианте, при котором Шевченко летом заменит Мирчу Луческу в Динамо.

Но уже сейчас Шева может возглавить сборную Польши перед ее матчем с Россией за выход на ЧМ-2022.

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

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Напомним, при Шевченко за два месяца Дженоа сыграла 11 матчей – один выиграла, семь проиграла и три свела вничью, прочно прописавшись в зоне вылета Серии А.

За досрочный разрыв контракта штабу Шевченко должны заплатить 20 млн евро.