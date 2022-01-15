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Шевченко отримав пропозицію від Зеленського

Андрій Трофімов
15 січня, 21:58
Глава держави закликав володаря "Золотого м'яча"-2004 повернутися у рідні пенати та продовжити тренерську кар'єру в Україні

Зеленський і Шевченко / Фото: Офис Президента Украины

Володимир Зеленський запропонував Андрію Шевченку, звільненому з посади головного тренера італійської Дженоа, продовжити кар'єру в Україні.

"Андрій Миколайович, Шева. Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом. Тому нехай це буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера".

"Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим. І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому..." - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

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Раніше ми писали про варіант, за якого Шевченко влітку замінить Мірчу Луческу в Динамо.

Але вже нині Шева може очолити збірну Польщі перед її матчем із Росією за вихід на ЧС-2022.

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, із Шевченком за два місяці Дженоа зіграла 11 матчів – один виграла, сім програла і три звела внічию, міцно прописавшись у зоні вильоту Серії А.

За дострокове розірвання контракту штабу Шевченка мають заплатити 20 млн євро.

Андрій Шевченко / Фото: REUTERS