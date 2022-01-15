Москва ждет! Шевченко начал переговоры со сборной

Андрей Шевченко после отставки с поста главного тренера Дженоа близок к тому, чтобы возглавить сборную Польши и поехать с ней в Россию на матч за выход на ЧМ-2022

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Похоже, долго без работы после отставки из Дженоа Андрей Шевченко не пробудет.

Польский футбольный союз уже вступил в переговоры с 45-летним украинцем.

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Об этом сообщает журналист-инсайдер Николо Скира у себя в Twitter.

Напомним, информация о возможном назначении Шевченко главным тренером сборной Польши появилась 10 дней назад.

Но тогда глава польского футбола Цезарий Кулеша заявил: "Шевченко – интересный тренер, но у него контракт с Дженоа".

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Однако теперь Шева уже свободен, так что, похоже, ничто не мешает ему стать наставником лучшего нападающего мирового футбола Роберта Левандовски.

Левандовский и Шевченко. Фото Reuters/AFP

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Отметим, что ранее от предложения поляков отказался другой обладатель "Золотого мяча" – итальянец Фабио Каннаваро.

Уже 24 марта польскую национальную команду ждет матч плей-офф против России в Москве. В случае победы, за выход на мировое первенство поляки 29 марта сыграют с лучшим в паре Швеция – Чехия.

Добавим, что ранее эксперт Олег Федорчук посоветовал Шевченко отказаться от предложения поляков, сказав:

"После неудачи в Дженоа Шевченко точно не следует возглавлять кризисную команду, да еще и накануне ее самых решающих игр. Ему нужно сделать паузу на год-два, а потом поработать определенный период без давления".