"Шева разведется с Кристен": астролог – о новом браке Андрея и работе в Дженоа

Шевченко сулят успех с Дженоа и развод с женой / Фото: Коллаж: Сегодня

Неделю назад Андрей Шевченко возглавил одного из аутсайдеров чемпионата Италии Дженоа, с которым подписал контракт до лета 2024 года.

По мнению астролога Влада Росса, у руля Дженоа Шеву ждет успех, который со временем приведет его на пост главного тренера Милана. Большие перемены обещает Росс Шевченко и в личной жизни.

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"Шевченко по гороскопу Весы. А восходящий знак зодиака у него – Рак. Это два знака партнерства. То есть Весы лучше всего проявляют себя в партнерстве, тандеме с кем-то. Ассистент Андрея Мауро Тассотти – прекрасный тренер, просто ему не хватает авторитета. А их тандем с Шевченко – это прекрасно. И поэтому Дженоа с подвала турнирной таблицы Серии А они поднимут. Во второй дивизион не вылетят", – говорит Влад Росс.

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"Шевченко наладит игру Дженоа, он будет иметь успех. И это будет трамплин, мостик к тому, что рано или поздно Шева окажется в Милане".

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: Getty Images

"Первые матчи у Шевченко с Дженоа будут очень сложные, – предупреждает Влад Росс. – Может, не сразу он начнет выигрывать, но когда наступит 2022-й, команда начнет выбираться с низов".

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Отметим, что символ Дженоа – грифон, а Шевченко родился в год Дракона, у Андрея даже есть татуировка дракона на плече. По словам Росса, это сочетание располагает к успеху украинца в новой команде.

"Взять Арсена Венгера и Арсенал – какой у них был успех! При таком-то совпадении имени тренера и названия команды. С Шевой и Дженоа – та же история. Они просто созданы друг для друга. Дракон и грифон – это почти одно и то же. Конечно, Шеве будет там везти. К тому же город Генуя находится под зодиакальным знаком Рака, а у Шевы это как раз восходящий зодиакальный знак".

Андрей Шевченко приступил к работе

"Или взять тот факт, что Шевченко родился в ту же дату, что и бывший владелец Милана Сильвио Берлускони – 29 сентября. Понятно, что Шеве надо было туда идти. В Милане он выиграл "Золотой мяч", Лигу чемпионов", – напоминает Влад Росс.

Шевченко отказал Берлускони / Фото: Официальный сайт ФК "Милан", REUTERS

Кстати, насколько сам Шевченко уповает на расположение звезд?

"Я его как-то консультировал. Андрей давал мне свое время рождения. Но он скептически к этому настроен, это я знаю из личного общения, – рассказывает Влад Росс. – К тонким материям он, наверное, не предрасположен, но ему было интересно узнать кое-что о себе".

"Я ему тогда сказал, что у него должна быть суперклассная реализация в стране под знаком Стрельца. Поскольку Луна у него в Стрельце. А Стрелец – это у нас Италия. Он прекрасно играл в Италии в свое время и с треском провалился в Англии. Англия – это вообще не его страна".

"В Италии ему нужно и тренировать".

"Я ему советовал, кстати, не жить в Лондоне. Но его жена пригвоздила. Он подкаблучник большой. Семейный человек. Для него важно, что скажет семейный совет, а там главенствует жена".

Андрей Шевченко и его жена Кристен / Фото: Instagram

"Думаю, рано или поздно Шева сбежит из этого Лондона, потому что ему там делать нечего. Скорее всего, вернется все равно он на родину, старость будет проводить в Киеве. Дети вырастут, он разведется и вернется в Киев. И женится на девушке лет на 20-30 младше, украинке уже. Мой такой смелый прогноз", – предполагает Влад Росс.

"У кого асцендент (восходящий знак зодиака) в Раке, по статистике заметил, тот все равно возвращается на родину, проводит оставшуюся часть жизни в родных пенатах"

"Как бы Шевченко там ни колесил, человеку с такими астрологическими показателями сложно дается иммиграция. Тем более в Англию. Ну ладно, Италия, там он свой", – добавил астролог Влад Росс.

Ранее мы писали, что в Дженоа Шевченко будет получать 1,8 млн евро в год.

Первый матч у руля "грифонов" экс-тренер сборной Украины проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Моуринью был тренером у Шевченко / Фото: Getty Images

Что касается личной жизни Андрея Шевченко, то недавно они с Кристен отметили 17-ю годовщину свадьбы.

Счастливое семейство Андрея Шевченко / Фото: Instagram

Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей: