"Шева розлучиться з Крістен": астролог – про новий шлюб Андрія та роботу в Дженоа

Шеві пророкують успіх з Дженоа і розлучення / Фото: Колаж: Сьогодні

Тиждень тому Андрій Шевченко очолив одного з аутсайдерів чемпіонату Італії Дженоа, з яким уклав контракт до літа 2024 року.

На думку астролога Влада Росса, біля керма Дженоа на Шеву чекає успіх, який згодом приведе його на посаду головного тренера Мілана. Великі зміни обіцяє Росс Шевченку і в особистому житті.

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"Шевченко за гороскопом Терези. А висхідний знак зодіаку у нього – Рак. Це два знаки партнерства. Тобто Терези найкраще проявляють себе у партнерстві, тандемі з кимось. Асистент Андрія Мауро Тассотті – чудовий тренер, просто йому не вистачає авторитету. А їхній тандем із Шевченком – це чудово, і тому Дженоа із підвалу турнірної таблиці Серії А вони піднімуть. До другого дивізіону не вилетять", – каже Влад Росс.

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"Шевченко налагодить гру Дженоа, він матиме успіх. І це буде трамплін, місток до того, що рано чи пізно Шева опиниться тренером Мілана".

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

"Перші матчі у Шевченка з Дженоа будуть дуже складними, – попереджає Влад Росс. – Може, не одразу він почне вигравати, але коли настане 2022-й, команда почне вибиратися з низів".

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Відзначимо, що символ Дженоа – грифон, а Шевченко народився в рік Дракона, Андрій навіть має татуювання дракона на плечі. За словами Росса, це поєднання сприятиме успіху українця в новій команді.

"Взяти Арсена Венгера та Арсенал – який у них був успіх! За такого збігу імені тренера та назви команди. З Шевою і Дженоа – та ж історія. Вони просто створені один для одного. Дракон і грифон – це майже одне й те саме. Звісно, Шеві там таланитиме. До того ж місто Генуя перебуває під зодіакальним знаком Рака, а у Шеви це саме висхідний зодіакальний знак".

Андрій Шевченко приступив до роботи

"Або взяти той факт, що Шевченко народився в ту саму дату, що й колишній власник Мілана Сільвіо Берлусконі – 29 вересня. Зрозуміло, що Шеві треба було туди йти. У Мілані він виграв "Золотий м'яч", Лігу чемпіонів", – нагадує Влад Росс.

Шевченко відмовив Берлусконі / Фото: Официальный сайт ФК "Милан", REUTERS

До речі, як сам Шевченко ставиться на астрологічних прогнозів?

"Я його якось консультував. Андрій давав мені свій час народження. Але він скептично до цього налаштований, це я знаю з особистого спілкування, – розповідає Влад Росс. – До тонких матерій він, мабуть, не схильний, але йому було цікаво дізнатися дещо про себе".

"Я йому тоді сказав, що у нього має бути суперкласна реалізація в країні під знаком Стрільця. Оскільки Місяць у нього в Стрільці. А Стрілець – це у нас Італія. Він чудово грав в Італії свого часу і вщент провалився в Англії. Англія – це взагалі не його країна".

"В Італії йому потрібно і тренувати".

"Я йому радив, до речі, не жити в Лондоні. Але його дружина прицвяшила. Він підкаблучник великий. Сімейна людина. Для нього важливо, що скаже сімейна рада, а там панує дружина".

Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram

"Гадаю, рано чи пізно Шева втече з цього Лондона, бо йому там нічого робити. Найвірогідніше, повернеться все одно він на батьківщину, старість проводитиме в Києві. Діти виростуть, він розлучиться та повернеться до Києва. І одружиться з дівчиною років на 20-30 молодшою, українкою вже. Мій такий сміливий прогноз", – припускає Влад Росс.

"У кого асцендент (висхідний знак зодіаку) в Раку, за статистикою помітив, той все одно повертається на батьківщину, проводить решту життя в рідних пенатах".

"Як би Шевченко там не колесив, людині з такими астрологічними показниками складно дається імміграція. Тим більше до Англії. Ну гаразд, Італія, там він свій", – додав астролог Влад Росс.

Раніше ми писали, що в Дженоа Шевченко отримуватиме 1,8 млн євро на рік.

Перший матч біля керма "грифонів" екстренер збірної України проведе 21 листопада – вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

Моурінью був тренером у Шевченка / Фото: Getty Images

Щодо особистого життя Андрія Шевченка, то нещодавно вони з Крістен відзначили 17-ту річницю весілля.

Щаслива родина Андрія Шевченка / Фото: Instagram

Андрій та Крістен виховують чотирьох синів: