Шатался, как пьяный: боксер не мог встать на ноги после брутального нокаута

Оланреваджу Дуродола уничтожил Шабана Джонго Джонго
Бывший чемпион мира по версии WBC Silver 40-летний нигерийский ветеран бокса Оланреваджу Дуродола напомнил о себе, одержав яркую победу над малоизвестным представителем Танзании Шабаном Джонго Джонго.
Уже во втором раунде Дуродола отправил соперника в нокаут. Тот, правда, пытался подняться на ноги, но сразу же неуклюже завалился на спину. Рефери без раздумий завершил бой, зафиксировав победу нигерийца.
Дуродола защитил титул чемпионе Африки по версии ABU, которым он владеет с 2020 года. Для нигерийца эта победа стала 35-й в карьере при восьми поражениях. В свои лучшие годы он боксировал против таких оппонентов как Тобисо Мчуну, Дмитрий Кудряшов, Майрис Бриедис, Кшиштоф Влодарчик.
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