Шатался, как пьяный: боксер не мог встать на ноги после брутального нокаута

Экс-чемипон в бывшем весе Александра Усика продолжает штамповать победы, но уже на уровне Африки – на этот раз Оланреваджу Дуродола разобрался с Шабаном Джонго Джонго

Оланреваджу Дуродола уничтожил Шабана Джонго Джонго

Бывший чемпион мира по версии WBC Silver 40-летний нигерийский ветеран бокса Оланреваджу Дуродола напомнил о себе, одержав яркую победу над малоизвестным представителем Танзании Шабаном Джонго Джонго.

Уже во втором раунде Дуродола отправил соперника в нокаут. Тот, правда, пытался подняться на ноги, но сразу же неуклюже завалился на спину. Рефери без раздумий завершил бой, зафиксировав победу нигерийца.

Дуродола защитил титул чемпионе Африки по версии ABU, которым он владеет с 2020 года. Для нигерийца эта победа стала 35-й в карьере при восьми поражениях. В свои лучшие годы он боксировал против таких оппонентов как Тобисо Мчуну, Дмитрий Кудряшов, Майрис Бриедис, Кшиштоф Влодарчик.