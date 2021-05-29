Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Вот это сенсация: небитого чемпиона брутально нокаутировали и отобрали титул

Александр Трикиша Александр Трикиша
29 мая, 09:29
Копировать ссылку
Третья защита титула чемпиона WBA оказалась для Карлоса Канизалеса неудачной. Непобедимый боксер потерпел первое поражение в карьере и упустил пояс
Эстебан Бермудес завоевал титул в первом наилегчайшем весе. Фото: WBA
Эстебан Бермудес завоевал титул в первом наилегчайшем весе. Фото: WBA

Мексиканский боксер Эстебан Бермудес неожиданно нокаутировал небитого до сегодняшнего дня Карлоса Канизалеса из Венесуэлы и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в первом наилегчайшем весе.

Читайте также: Украинца нокаутировали в Москве после запрещенного удара

Развязка боя наступила в шестом раунде. Сначала Бермудес серией ударов в корпус и голову отправил Канизалеса в нокдаун. Тот сумел подняться на ноги, но спустя несколько секунд пожалел об этом – мексиканец размашистым ударом наглухо вырубил соперника.

Для Бермудеса эта победа стала 14-й в профи при трех поражениях. А Канизалес впервые проиграл после 22 побед и одной ничьей. Венесуэлец проводил третью защиту титула WBA.

Яркие нокауты:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять