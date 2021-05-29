Вот это сенсация: небитого чемпиона брутально нокаутировали и отобрали титул

Третья защита титула чемпиона WBA оказалась для Карлоса Канизалеса неудачной. Непобедимый боксер потерпел первое поражение в карьере и упустил пояс

Эстебан Бермудес завоевал титул в первом наилегчайшем весе. Фото: WBA

Мексиканский боксер Эстебан Бермудес неожиданно нокаутировал небитого до сегодняшнего дня Карлоса Канизалеса из Венесуэлы и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в первом наилегчайшем весе.

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Развязка боя наступила в шестом раунде. Сначала Бермудес серией ударов в корпус и голову отправил Канизалеса в нокдаун. Тот сумел подняться на ноги, но спустя несколько секунд пожалел об этом – мексиканец размашистым ударом наглухо вырубил соперника.

Для Бермудеса эта победа стала 14-й в профи при трех поражениях. А Канизалес впервые проиграл после 22 побед и одной ничьей. Венесуэлец проводил третью защиту титула WBA.