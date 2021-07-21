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Шахтер не включил Жуниора Мораеса в заявку на новый сезон

21 июля, 14:03

Александр Трикиша

Донецкий Шахтер подал заявку для участия в матчах внутренних соревнований сезона-2021/22 годов. В заявку команды Роберто Де Дзерби вошло 30 игроков

Шахтер огласил заявку на сезон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Летом Шахтер возглавил итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Под требования нового наставника руководство "горняков" сделало несколько дорогостоящих покупок, потратив на новичков, по информации transfermarkt, 40 миллионов евро:

А еще Шахтер приобрел защитника Винисиуса Тобиаса, но он присоединится к команде лишь в феврале 2022 года, по достижении 18-летия.

Все летние новички попали в заявку команды на новый сезон, зато в списке игроков не оказалось основного нападающего прошлых годов Жуниора Мораеса. Сейчас игрок сборной Украины восстанавливается от тяжелой травмы и может быть внесен в заявку зимой. Также отсутствует в заявке полузащитник Максим Малышев. Его судьба в клубе пока не известна.

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Свой первый официальный матч в новом сезоне Шахтер проведет в ближайшую субботу. 24 июля "горняки" в рамках первого тура Премьер-лиги встретятся с Ингульцом. Накануне "горняки" разгромили Оболонь.

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Источник: Сегодня|Спорт

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