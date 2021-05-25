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Официально! Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
25 мая, 18:16
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Итальянский специалист стал 34-м главным тренером в истории Шахтера, контракт Де Дзерби и донецкого клуба рассчитан на два года
Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби
Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера на следующие два сезона. 25 мая итальянский специалист прилетел в Киев и встретился с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым.

В ходе двухдневного визита Роберто Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины – тренировочным комплексом "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи. Итальянец стал 34-м главным тренером в истории Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".

Справка

Роберто Де Дзерби родился 6 июня 1979 года в Брешии.

В тренде

Карьеру игрока начинал в молодежной команде Милана. Выступал за Монцу (1998), Падову (1998-2000), Авеллино (2000-2001; 2008-2009), Лекко (2001–2002), Фоджу (2002-2004), Ареццо (2004-2005), Катанию (2005-2006), Наполи (2006-2008; 2009-2010), Брешию (2008), румынский Клуж (2010-2012) и Тренто (2013).

Карьера тренера: Дарфо Боарио (2013-2014), Фоджа (2014-2016), Палермо (2016), Беневенто (2017-2018), Сассуоло (2018-2021).

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