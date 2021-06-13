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Шахтер объявил о первом летнем трансфере: контракт с "горняками" подписал Педриньо

Александр Трикиша Александр Трикиша
13 июня, 17:05
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Бразильский вингер перешел в Шахтер из Бенфики, подписав с "горняками" пятилетний контракт. Он уже знаком с Додо и Майконом, с которыми играл в олимпийской сборной
Педриньо стал игроком Шахтера
Педриньо стал игроком Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер подписал контракт с полузащитником Педриньо. Соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет, сообщается на официальном сайте "горняков". Бразилец играет на позиции правого вингера.

Педриньо начинал карьеру в бразильском Коринтиансе и выступал за первую команду с 2017 по 2020 год. За это время он успел провести 134 матча и забить 11 мячей.

В августе 2020-го перешел в португальскую Бенфику. В минувшем сезоне поучаствовал в 31 матче, забил 1 гол.

В 2017, 2018 и 2019 годах Педриньо выигрывал с Коринтиансом Лигу Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу). Чемпион Бразилии – 2017. А еще вместе с Додо и Майконом выступал за олимпийскую сборную страны.

Ранее было названо названо место первого матча сезона. Поединок за Суперкубок Украины, в котором Роберто Де Дзерби дебютирует на посту главного тренера "горняков", состоится 24 июля на поле НСК "Олимпийский".

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0
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0
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0
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