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К сезону готовы: Шахтар деклассировал киевскую команду

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
20 июля, 21:24
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Вице-чемпионы Украины разгромили Оболонь, выступающую в Первой лиге, в последнем контрольном матче перед стартом нового чемпионата Украины
Шахтер празднует победу
Шахтер празднует победу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В Киеве на НСК "Олимпийский" донецкий Шахтер провел генеральную репетицию накануне старта нового сезона. Соперником команды Роберто Де Дзерби была киевская Оболонь, над которой дончане одержали победу со счетом 5:0.

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Не встретив должного сопротивления, "горняки" еще в первом тайме довели счет до разгромного. В дебюте встречи в собственные ворота забил "пивовар" Осман, затем по одному мячу в ворота соперника отправили Соломон, Майкон и Траоре. Во втором тайме жирную точку поставил Артем Бондаренко.

Майкон
Майкон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В составе Шахтера отметим дебют 17-летнего воспитанника клубной академии Андрея Булезы, который отыграл второй тайм. Также по тайму сыграли летние новички Марлон, Педриньо и Траоре.

Шахтер – Оболонь – 5:0

Голы: Осман, 8 (авт.), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 39, Бондаренко, 47

В тренде

Шахтер: Трубин (Пятов, 46) – Корниенко (Булеза, 46), Матвиенко (Витао, 46), Марлон (Мампасси, 46), Додо (Конопля, 46) – Степаненко (Бондаренко, 46), Майкон (Маркос Антонио, 46) – Соломон (Мудрик, 46), Алан Патрик (Судаков, 46), Педриньо (Тете, 46) – Траоре (Сикан, 46)

Видеообзор матча Шахтер – Оболонь

В первом туре нового чемпионата Украины Шахтер сыграет против Ингульца 24 июля на НСК "Олимпийский".

Ранее сообщалось, что Шахтер представил новую форму невероятным шоу: фото и видео.

Шахтер представил новую форму
Шахтер представил новую форму / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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