Секс-символ велоспорта прикрывает грудь арбузом: новая серия горячих фото

Велосипедистка Люсия Яворчекова после ухода в модельный бизнес стала еще популярнее. Славу ей приносят откровенные фото в соцсетях. На этот раз девушка хвастается фото топлес и снимками в купальнике

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Бывшая велосипедистка Люсия Яворчекова порадовала фанатов новой серией горячих фото. Красотка сфотографировалась топлес, но на одном фото прикрыла свои пышную грудь кусочками арбуза, а на втором – просто руками.

Также девушка опубликовала серию фото в черном крохотном купальнике на фоне океана, хвастаясь своим телом в разных ракурсах.

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