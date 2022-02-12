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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Сегодня вынесут решение по допинговому скандалу с россиянкой: что ей грозит

Александр Трикиша
12 февраля, 08:46
Сегодня Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Олимпийская чемпионка Пекина попалась на употреблении допинга

Сегодня рассмотрят дел Камилы Валиевой / Фото: REUTERS

Валиева помогла команде ОКР завоевать золото в командных соревнованиях в фигурном катании, а спустя несколько дней грянула бомба – ее допинг-проба оказалась положительной.

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Допинг-проба была взята не в Пекине, а еще в декабре на чемпионате России, но ее результаты всплыли только сейчас.

По этой причине РУСАДА сняло с Валиевой временное отстранение, позволив ей выступить в личных соревнованиях.

Это не понравилось МОК и WADA, поэтому организации подали апелляцию в CAS. Решение должны вынести сегодня до 16:00 по киевскому времени, сообщает championat.com.

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Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Как ранее наказывали за триметазидин

  • Самый известный случай применения триметазидина в качестве допинга связан с китайским пловцом Сунь Яном. Трехкратный олимпийский чемпион отбыл трехмесячную дисквалификацию в 2014 году. Китаец отделался легким наказанием, так как это был его первый случай.
  • Российская бобслеистка Надежда Сергеева получила положительный результат на триметазидин на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Она была дисквалифицирована и отбыла восьмимесячный запрет.
  • А еще на Олимпиаде-2014 на этом препарате погорела украинская лыжница Марина Лисогор, за что была дисквалифицирована на два года.

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