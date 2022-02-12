12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Сьогодні винесуть рішення щодо допінгового скандалу з росіянкою: що їй загрожує

Олександр Трикіша
12 лютого, 08:46
Сьогодні Спортивний арбітражний суд розгляне справу російської фігуристки Камілі Валії. Олімпійська чемпіонка Пекіна попалася на вживанні допінгу

Сьогодні розглянуть справу Каміли Валієвої / Фото: REUTERS

Валієва допомогла команді ОКР завоювати золото у командних змаганнях у фігурному катанні, а через кілька днів вибухнула бомба – її допінг-проба виявилася позитивною.

Читайте також: Хрест на кар'єрі: що за допінг приймала російська фігуристка

Реклама

Допінг-проба була взята не в Пекіні, а ще у грудні на чемпіонаті Росії, але її результати спливли лише зараз.

З цієї причини РУСАДА зняло з Валієвої тимчасове усунення, дозволивши їй виступити в особистих змаганнях.

Це не сподобалося МОК та WADA, тому організації подали апеляцію до CAS. Рішення мають винести сьогодні до 16:00 за київським часом, пише championat.com.

Реклама

Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Як раніше карали за триметазидин

  • Найвідоміший випадок застосування триметазидину в якості допінга пов'язаний з китайським плавцем Сунь Яном. Триразовий олімпійський чемпіон відбув тримісячну дискваліфікацію у 2014 році. Китаєць відбувся легким покаранням, оскільки це був його перший випадок.
  • Російська бобслеїстка Надія Сергєєва отримала позитивний результат на триметазидин на Олімпійських іграх 2018 року у Пхенчхані. Вона була дискваліфікована та відбула восьмимісячну заборону.
  • А ще на Олімпіаді-2014 на цьому препараті погоріла українська лижниця Марина Лісогор, за що була дискваліфікована на два роки.

Інші новини у справі Валієвої: