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Самый сильный человек планеты отдаст все призовые украинской армии

Любомир Луканюк
4 марта, 10:39
Стронгмен Алексей Новиков помогает защитникам Украины в войне с российским агрессором

Новиков поддержал украинскую армию / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский стронгмен, самый сильный человек планеты, Алексей Новиков сейчас поехал в США на соревнования.

Однако не забывает о событиях в Украине. Новиков записал видеообращение.

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"Завтра состязание, но душой и головой я в Украине.

Все призовые деньги с соревнований пойдут на то, чтобы сохранить жизнь наших защитников. Чем лучше у нас оборона, тем меньше гражданских людей пострадает.

Я много работал для того, чтобы наши ребята были более эффективными и как можно меньше теряли. Всего рассказать не могу, но скоро мы выиграем эту войну и все станет ясно, кто чем занимался.

Я очень радуюсь, когда у меня получается найти и привезти то, что искал для наших ребят, потому что многие из них мои подписчики и хорошо меня знают. Поэтому я буду и дальше работать для Украины.

Слава Украине", – заявил Новиков в Instagram.

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