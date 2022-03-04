Самый сильный человек планеты отдаст все призовые украинской армии

Новиков поддержал украинскую армию / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинский стронгмен, самый сильный человек планеты, Алексей Новиков сейчас поехал в США на соревнования.
Однако не забывает о событиях в Украине. Новиков записал видеообращение.
"Завтра состязание, но душой и головой я в Украине.
Все призовые деньги с соревнований пойдут на то, чтобы сохранить жизнь наших защитников. Чем лучше у нас оборона, тем меньше гражданских людей пострадает.
Я много работал для того, чтобы наши ребята были более эффективными и как можно меньше теряли. Всего рассказать не могу, но скоро мы выиграем эту войну и все станет ясно, кто чем занимался.
Я очень радуюсь, когда у меня получается найти и привезти то, что искал для наших ребят, потому что многие из них мои подписчики и хорошо меня знают. Поэтому я буду и дальше работать для Украины.
Слава Украине", – заявил Новиков в Instagram.
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