С ноги в голову: жуткая травма вратаря Динамо (видео)

Травма Нещерета / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Четверговый спарринг киевского Динамо с норвежским Буде-Глимт (1:1) на сборе в Испании омрачила крайне неприятная травма вратаря украинской команды Руслана Нещерета.

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На 56-й минуте, прерывая выход один на один форварда Буде-Глимт Лассе Нордаса, Нещерет получил от норвежца бутсой по голове.

После этого столкновения Руслан, схватившись за голову, упал. Затем после оказания помощи медиков встал. Но игру продолжить не смог.

У Нещерета открылось кровотечение из носа, он был заменен на Георгия Бущана.

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Динамо – Буде-Глимт – 1:1

Голы: Витиньо, 20 – Бонифасе, 38

Динамо (1-й тайм): Бущан, Вивчаренко, Сирота, Боль, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо.

Динамо (2-й тайм): Нещерет (Бущан, 58), Тымчик, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх, 81), Гармаш.

ДИНАМО В ИСПАНИИ

Напомним, Нещерет, ставший звездой матча с Барселоной на Камп Ноу в ноябре 2020-го, только недавно вернулся в строй после другой травмы.

Руслан порвал бицепс и четыре месяца не прикасался к мячу.