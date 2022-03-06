Российский судья, иди домой! Арбитры из РФ лишились работы из-за войны

Сергей Карасев - самый известный арбитр из России / Фото: Getty Images

Российская агрессия против Украины продолжается уже одиннадцатый день. Война забирает жизни мирного населения, а также ополчает мир против страны-агрессора.

Футбол – не исключение. Недавно ФИФА и УЕФА выкинули российские клубы и сборные из своих соревнований. Теперь же Европейский Союз наложил санкции и на официальных лиц.

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Как сообщает УАФ, в УЕФА приняли решение отказаться от услуг российских арбитров на матчах под своей эгидой. Речь о еврокубках, чемпионатах Европы, Лиге Наций, а также европейском отборе на ЧМ-2022.

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Напомним, что ранее УЕФА разорвал договор с российской пропутинской компанией "Газпром". По контракту главный футбольный орган Европы получал 40 миллионов евро ежегодно.

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Также финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга. Решающий матч главного клубного турнира Европы пройдет в пригороде Парижа Сен-Дени на арене "Стад-де-Франс".