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Російський суддя, йди додому! Арбітри з РФ втратили роботу через війну

Анатолій Дерека
6 березня, 09:46
УЄФА ухвалив рішення не використовувати російських суддів у турнірах під своєю егідою через путінську агресію в Україні

Сергій Карасьов - найвідоміший арбітр із Росії / Фото: Getty Images

Російська агресія проти України триває вже одинадцятий день. Війна забирає життя мирного населення, а також озброює світ проти країни-агресора.

Футбол – не виняток. Нещодавно ФІФА та УЄФА викинули російські клуби та збірні зі своїх змагань. Тепер Європейський Союз наклав санкції і на офіційних осіб.

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Як повідомляє УАФ, в УЄФА вирішили відмовитися від послуг російських арбітрів на матчах під своєю егідою. Йдеться про єврокубки, чемпіонат Європи, Лігу Націй, а також європейський відбір на ЧС-2022.

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Нагадаємо, що раніше УЄФА розірвав договір з російською пропутінською компанією "Газпром". За контрактом, головний футбольний орган Європи отримував 40 мільйонів євро щороку.

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Також фінал Ліги чемпіонів перенесений із Санкт-Петербурга. Вирішальний матч головного клубного турніру Європи пройде у передмісті Парижа Сен-Дені на арені "Стад-де-Франс".