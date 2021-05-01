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Россия оккупировала Грузию! Жесткое заявление бойца UFC

1 мая, 09:04

Любомир Луканюк

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили объяснил, почему не болеет за россиянина Петра Яна

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, почему во время боев не болеет за россиянина Петра Яна.

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"Я из Грузии, но это совсем не означает, что я должен поддерживать Петра Яна. С какой стати я должен это делать? Россия и Грузия – две разные страны. Если россиянин дерется, это не означает, что грузин обязательно должен за него болеть. У России была война с Грузией, Россия оккупировала Грузию", – сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

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