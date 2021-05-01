Россия оккупировала Грузию! Жесткое заявление бойца UFC

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал, почему во время боев не болеет за россиянина Петра Яна.

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"Я из Грузии, но это совсем не означает, что я должен поддерживать Петра Яна. С какой стати я должен это делать? Россия и Грузия – две разные страны. Если россиянин дерется, это не означает, что грузин обязательно должен за него болеть. У России была война с Грузией, Россия оккупировала Грузию", – сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".