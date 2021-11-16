16 ноября 30’
Босния и Герцеговина 0
Украина 0
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
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Путин х**ло заряжает на победу: украинские болельщики прошлись маршем перед матчем сборной

Александр Трикиша
16 ноября, 21:19
Болельщики сборной Украины прошлись маршем по Зенице, где сегодня наша национальная команда проведет решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины

Украинские болельщики в Боснии

Матч на стадионе "Билино Поле" начнется в 21:45. Трансляция Босния – Украина уже доступна на нашем сайте.

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Местные болельщики проигнорировали поединок своей сборной, а вот украинцы не поленились приехать поддержать национальную команду.

Как сообщает sportsport.ba, приезд украинских болельщиков вначале вообще не планировался, но футбольным ассоциациям удалось договориться о небольшом количестве.

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Таким образом, в Зеницу прибыло около 200 украинских болельщиков. Незадолго до матча они прошлись маршем по городу, заряжали национальные лозунги, пели "Червону руту" и не забыли о знаменитом заряде о Путине.

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Напомним, что Босния уже лишилась шансов на выход в плей-офф, а вот Украине необходимо обязательно выигрывать. Но это еще не все – даже в случае победы украинцам придется оглядываться на результат матча Финляндия – Франция.