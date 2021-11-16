Путін х**ло заряджає на перемогу: українські вболівальники пройшлися маршем перед матчем збірної

Українські вболівальники в Боснії

Матч на стадіоні "Біліно Поле" розпочнеться о 21:45. Трансляція Боснія – Україна вже доступна на нашому сайті.

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Місцеві вболівальники проігнорували поєдинок своєї збірної, а ось українці не полінувалися приїхати підтримати національну команду.

Як повідомляє sportsport.ba, приїзд українських уболівальників спочатку взагалі не планувався, але футбольним асоціаціям вдалося домовитись про невелику кількість.

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Отже, до Зениці прибуло близько 200 українських уболівальників. Незадовго до матчу вони пройшлися маршем містом, заряджали національні гасла, співали "Червону руту" і не забули про знаменитий заряд про Путіна.

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Нагадаємо, що Боснія вже втратила шанси на вихід у плей-оф, а ось Україні необхідно обов'язково вигравати. Але це ще не все – навіть у разі перемоги українцям доведеться озиратися на результат матчу Фінляндія – Франція.