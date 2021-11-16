16 листопада 20’
Боснія і Герцеговина 0
Україна 0
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Путін х**ло заряджає на перемогу: українські вболівальники пройшлися маршем перед матчем збірної

Олександр Трикіша
16 листопада, 21:19
Вболівальники збірної України пройшлися маршем Зеницею, де сьогодні наша національна команда проведе вирішальний матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини

Українські вболівальники в Боснії

Матч на стадіоні "Біліно Поле" розпочнеться о 21:45. Трансляція Боснія – Україна вже доступна на нашому сайті.

Читайте також: Боснія – Україна: о котрій і де дивитись матч відбору ЧС-2022

Реклама

Місцеві вболівальники проігнорували поєдинок своєї збірної, а ось українці не полінувалися приїхати підтримати національну команду.

Як повідомляє sportsport.ba, приїзд українських уболівальників спочатку взагалі не планувався, але футбольним асоціаціям вдалося домовитись про невелику кількість.

Реклама

Отже, до Зениці прибуло близько 200 українських уболівальників. Незадовго до матчу вони пройшлися маршем містом, заряджали національні гасла, співали "Червону руту" і не забули про знаменитий заряд про Путіна.

Реклама

Нагадаємо, що Боснія вже втратила шанси на вихід у плей-оф, а ось Україні необхідно обов'язково вигравати. Але це ще не все – навіть у разі перемоги українцям доведеться озиратися на результат матчу Фінляндія – Франція.