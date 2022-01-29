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Провести бой Усик – Фьюри помешал Рамадан: неожиданный поворот

Александр Трикиша
29 января, 10:36
Планы на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пришлось отложить. Кто в этом виноват?

Фьюри и Усик / Фото: REUTERS

Несколько месяцев промоутеры вели закулисные переговоры, но в итоге Фьюри будет драться с Диллианом Уайтом, а Усик проведет реванш с Энтони Джошуа.

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Кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри

По словам промоутера Боба Арума, организовать бой вызвались инвесторы из Ближнего востока. Впрочем, американец сомневался, что им удастся договориться, ведь необходимо было не только выделить солидный гонорар боксерам, но и договориться об отступных для Джошуа и Уайта.

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

Ранее сообщалось, что Джошуа отказался от 90 миллионов долларов. Уайт также мог заломить немаленькую сумму, учитывая, что за бой с Фьюри он должен заработать минимум 8,2 млн долларов.

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К тому же были проблемы с телевизионными правами, поэтому организовать бой сейчас было крайне сложно.

"К тому же они не могли провести бой в апреле, потому что Рамадан. В лучшем случае поединок состоялся бы в июне. В результате Тайсон потерял терпение", – цитирует Арума boxing247.com.

Как дела у Усика: