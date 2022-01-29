Провести бій Усік – Фюрі завадив Рамадан: несподіваний поворот

Ф'юрі та Усик / Фото: REUTERS

Кілька місяців промоутери вели закулісні переговори, але у результаті Ф'юрі битиметься з Ділліаном Вайтом, а Усик проведе реванш з Ентоні Джошуа.

Читайте також: У 15 разів більше, ніж Усик: скільки заробить Ф'юрі за наступний бій

Реклама

Хто винен у зриві бою Усик – Ф'юрі

За словами промоутера Боба Арума, організувати бій зголосилися інвестори з Близького Сходу. Втім, американець сумнівався, що їм вдасться домовитись, адже необхідно було не лише виділити солідний гонорар боксерам, а й домовитись про відступні для Джошуа та Вайта.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

Раніше повідомлялося, що Джошуа відмовився від 90 мільйонів доларів. Вайт також міг заламати чималу суму, враховуючи, що за бій з Ф'юрі він має заробити щонайменше 8,2 млн доларів.

Реклама

До того ж, були проблеми з телевізійними правами, тому організувати бій зараз було вкрай складно.

"До того ж вони не могли провести бій у квітні, тому що Рамадан. У кращому разі поєдинок відбувся б у червні. У результаті Тайсон втратив терпіння", – цитує Арума boxing247.com.

Як справи у Усика: