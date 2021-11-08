Прощай, фартовый джокер! Шахтер трогательно провел бразильского бомбардира

Дентиньо подарили футболку с номером 197 / Фото: Коллаж: Сегодня

Директор Шахтера Дарио Срна подарил бразильскому полузащитнику футболку с номером 197, именно столько матчей провел Дентиньо за донецкий клуб.

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Партнеры по команде устроили настоящую овацию Дентиньо, от которой бразилец не смог сдержать слез.

Бразилец пришел в клуб в 2011 году и в дебютной же игре с Оболонью на "Донбасс Арене" забил свой первый гол.

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Дентиньо провел в команде 10 лет и завоевал с ней 16 трофеев – 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины.

Он отыграл за Шахтер во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.

Поединок против Колоса в Ковалевке, выигранный Шахтером 3:1, стал особенным – прощальным для бразильского нападающего "горняков" Дентиньо.

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А недавно мы рассказывали, как легенда Динамо Артем Милевский со слезами на глазах попрощался с болельщиками "бело-синих" на НСК "Олимпийский".

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