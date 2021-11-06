Пришлось спасаться бегством. 16-летняя российская фигуристка попала в секс-скандал

Тренер национальной команды США Далайла Саппенфилд угодила в сексуальный скандал с российской фигуристкой / Фото: Коллаж: Сегодня

В сентябре 2020 года Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport) провел операцию по вызволению 16-летней спортсменки из дома наставника национальной команды США Далайлы Саппенфилд, сообщает USA Today.

Читайте также: Откровенная съемка звезды ММА: видео и фото

Реклама

Кроме россиянки, в доме 50-летней Саппенфилд проживали еще двое фигуристов, оба – мужчины старше 18 лет. После освобождения, юная спортсменка вернулась в Москву, где продолжает тренироваться. Имя 16-летней фигуристки не сообщается.

Нужно отметить, что проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера является нарушением статьи справочного пособия USFS SafeSport.

"Несовершеннолетний спортсмен ни при каких обстоятельствах не должен проживать в одном месте со взрослым участником, не являющимся родственником", — говорится в документе.

Далайла Саппенфилд / Фото: usatoday

Реклама

Сама Саппенфилд отказалась давать комментарии по данному вопросу. Ранее центр безопасного спорта США запретил тренеру вступать в контакты с 12 спортсменами, а также тренировать других фигуристов без присмотра взрослых до завершения расследования.

Добавим, что в 2008 году Далайла становилась тренером года по фигурному катанию в США.

Реклама

Саппенфилд была тренером и хорошим другом Джона Кафлина, двукратного чемпиона США в парном катании, который покончил жизнь самоубийством 18 января 2019 года. Трагедия произошла через день после того, как он был временно отстранен SafeSport из-за трех обвинений в сексуальном насилии.

Читайте также: