Довелося рятуватися втечею. 16-річна російська фігуристка потрапила до секс-скандалу

Тренер національної команди США Далайла Саппенфілд потрапила у сексуальний скандал із російською фігуристкою / Фото: Колаж: Сьогодні

У вересні 2020 року Американський центр безпеки спорту (U.S. Center for SafeSport) провів операцію з визволення 16-річної спортсменки з дому наставника національної команди США Далайли Саппенфілд, повідомляє USA Today.

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Окрім росіянки, в будинку 50-річної Саппенфілд проживали ще двоє фігуристів, обидва – чоловіки віком від 18 років. Після звільнення юна спортсменка повернулася до Москви, де продовжує тренуватися. Ім'я 16-річної фігуристки не повідомляється.

Слід зазначити, що проживання неповнолітнього спортсмена у будинку тренера є порушенням статті довідкового посібника USFS SafeSport.

"Неповнолітній спортсмен за жодних обставин не повинен проживати в одному місці з дорослим учасником, який не є родичем", – йдеться у документі.

Далайла Саппенфілд / Фото: usatoday

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Сама Саппенфілд відмовилася давати коментарі з цього питання. Раніше центр безпечного спорту США заборонив тренеру вступати в контакти з 12 спортсменами, а також тренувати інших фігуристів без нагляду дорослих до завершення розслідування.

Додамо, що у 2008 році Далайла ставала тренером року з фігурного катання в США.

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Саппенфілд була тренером і добрим другом Джона Кафліна, дворазового чемпіона США в парному катанні, який наклав на себе руки 18 січня 2019 року. Трагедія сталася через день після того, як його тимчасово відсторонили SafeSport через три звинувачення в сексуальному насильстві.

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