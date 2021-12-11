Позавидует даже Ван Дамм: яркий нокаут ударом с ноги в голову

Вырубил соперника ударом ногой

Бойцы сошлись в центре клетки. Дунеги выждал момент, а затем резко пробил левой ногой.

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От удара Сарра даже развернуло, а затем, когда он оказался на канвасе, Брендан нанес ему еще несколько "контрольных" ударов.

Ранее мы писали, что на этом же турнире боец ударом коленом едва не отправил соперник на тот свет. Володя Франгулян пожалел, что опрометчиво бросился на Винсента Колонела.

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