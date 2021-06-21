Пока сборная Украины страдает: Лунин в эротической позе с женой

Андрей Лунин и его жена Анастасия / Фото: Instagram
Пока сборная Украины мучилась в матче Евро-2020 с Австрией, голкипер Реала Андрей Лунин, не попавший в состав "сине-желтых" на турнир, отлично проводил время на берегу Средиземного моря.
"Лето. Мальорка. Хорошее время с женой", – подписал Андрей Лунин в Instagram довольно пикантное фото со своей супругой Анастасией, которая в соблазнительной позе в красном бикини обхватила торс своего возлюбленного ногами.
Напомним, после невзрачного прошлого сезона украинский вратарь мадридского гранда Андрей Лунин останется в чемпионате Испании, но, скорее всего, снова отправится в аренду – на этот раз в скромный Кадис.
Жена вратаря Реала Андрея Лунина / Фото: Instagram
Жена вратаря Реала Андрея Лунина / Фото: Instagram
Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/
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