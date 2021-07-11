Подлые приемы фанов Англии: фейерверк под отелем Италии ночью накануне финала

Фанаты сборной Англии перед финалом в Лондоне / Фото: Reuters

Просто безобразно ведут себя на стадии плей-офф Евро-2020 фанаты сборной Англии, которая принимает больше всего матчей чемпионата. В том числе полуфиналы и финал. Сегодня на "Уэмбли" в Лондоне пройдет решающий поединок за трофей. Начало – в 22:00. Онлайн-трансляция Италия – Англия в финале Евро доступна на нашем сайте.

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Накануне финала итальянская команда разместилась в отеле в Лондоне. О чем узнали и болельщики англичан. Ночью, около 02:30 по местному времени, британские фанаты запустили фейерверк около гостиницы команды Роберто Манчини – сообщает The Sun.

Английские болельщики в Лондоне / Фото: Reuters

Однако издание отмечает, что футболисты сборной Италии вряд ли услышали фейерверк, поскольку их номера звукоизолированы. Видимо, как раз на такой случай.

Ранее мы рассказывали, что бывший президент Баварии против Англии и ее болельщиков в финале Евро-2020.

"Если бы сегодня утром у меня было время поставить свечку за Италию, я бы сделал это. Англичане ведут себя невыносимо во всех отношениях. Юная девочка в футболке сборной Германии плакала, а весь стадион кричал на нее. Или когда звучит датский гимн и весь стадион свистит. Это не тот спортивный дух, который всегда пропагандируют англичане", – цитирует Хенесса Sportbuzzer

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