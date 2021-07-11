Підлі прийоми фанів Англії: феєрверк біля готелю Італії вночі напередодні фіналу

Фанати збірної Англії перед фіналом у Лондоні / Фото: Reuters

Просто жахливо поводяться на стадії плей-оф Євро-2020 фанати збірної Англії, яка приймає найбільше матчів чемпіонату, серед них і півфінали та фінал. Сьогодні на "Вемблі" в Лондоні пройде вирішальний поєдинок за трофей. Початок – о 22:00. Онлайн-трансляція Італія – Англія в фіналі Євро доступна на нашому сайті.

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Напередодні фіналу італійська команда розмістилася в готелі в Лондоні, про що дізналися і вболівальники англійців. Вночі, близько 02:30 за місцевим часом, британські фанати запустили феєрверк біля готелю команди Роберто Манчіні, повідомляє The Sun.

Англійські вболівальники в Лондоні / Фото: Reuters

Однак видання зазначає, що футболісти збірної Італії навряд чи почули феєрверк, оскільки їхні номери звукоізольовані. Мабуть, саме на такий випадок.

Раніше ми писали, що казав колишній президент Баварії проти Англії та її уболівальників у фіналі Євро-2020.

"Якби сьогодні вранці у мене був час поставити свічку за Італію, я б зробив це. Англійці поводяться нестерпно з кожного погляду. Юна дівчинка в футболці збірної Німеччини плакала, а весь стадіон кричав на неї. Або коли звучить данський гімн – і весь стадіон свистить. Це не той спортивний дух, який завжди пропагують англійці", – цитує Генесса Sportbuzzer

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