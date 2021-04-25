Подала себя по кусочкам! Словацкая спортсменка похвасталась своими прелестями

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram
Бывшая велосипедистка из Словакии Люсия Яворчекова, недавно преодолевшая планку в два миллиона подписчиков в Instagram, оригинально подошла в публикации новой откровенной фотосессии у себя в соцсетях.
Спортсменка-модель, решив похвастаться белым бикини, обнародовала раскадровку с изображениями своих прелестей в обновке – начав с бюста и закончив бедрами. Подала себя по кусочкам.
"Нет слов. Ты просто огонь!" – пишут в комментариях фолловеры Люсии
Напомним, ранее фото полностью голой Люсии Яворчековой забанили в Instagram. Но она опубликовала его снова – только уже с небольшой наклейкой на груди. Подписчика же, пожаловавшегося на интимный снимок спортсменки, она попросила удалиться из ее фолловеров.
Смотрите больше фото Люсии Яворчековой
Смотрите больше фото Люсии Яворчековой
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