Подала себя по кусочкам! Словацкая спортсменка похвасталась своими прелестями

У красотки-велосипедистки Люсии Яворчековой свыше двух миллионов фолловеров, которых она то и дело балует пикантными фотосессиями

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Бывшая велосипедистка из Словакии Люсия Яворчекова, недавно преодолевшая планку в два миллиона подписчиков в Instagram, оригинально подошла в публикации новой откровенной фотосессии у себя в соцсетях.

Спортсменка-модель, решив похвастаться белым бикини, обнародовала раскадровку с изображениями своих прелестей в обновке – начав с бюста и закончив бедрами. Подала себя по кусочкам.

"Нет слов. Ты просто огонь!" – пишут в комментариях фолловеры Люсии

Напомним, ранее фото полностью голой Люсии Яворчековой забанили в Instagram. Но она опубликовала его снова – только уже с небольшой наклейкой на груди. Подписчика же, пожаловавшегося на интимный снимок спортсменки, она попросила удалиться из ее фолловеров.

Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

Смотрите больше фото Люсии Яворчековой

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