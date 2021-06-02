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Почти Памела: супруга украинского футболиста предстала в образе спасительницы Малибу

2 июня, 15:29

Александр Трикиша

Супруга Тараса Степаненко Маргарита в Турции овладела профессией пляжного спасателя. Девушка вооружилась спасательным кругом и готова помогать всем, кто нуждается в помощи

Маргарита Степаненко развлекается в Турции / Фото: Instagram

Пока Тарас Степаненко вместе со сборной Украины продолжает подготовку к Евро-2020, супруга футболиста Маргарита наслаждается отдыхом в Турции, где накануне она сфотографировалась в купальниках с Юлией Кривцовой.

Девушка поделилась новыми снимками со спасательным кругом и сравнила себя со спасительницей на пляже. "Кого спасать? я уже бегу", – шутит под фото Маргарита.

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Источник: Сегодня|Спорт

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