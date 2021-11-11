11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
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Ворскла --
Мариуполь --
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Петраков убрал двух лидеров из сборной: заявка Украины на Болгарию

Олег Люлька
11 ноября, 10:34
Вне заявки "сине-желтых" на товарищескую игру с болгарами оказались Шапаренко и Забарный – судя по всему, тренер решил дать им передышку перед Боснией

Александр Петраков - главный тренер сборной Украины / Фото: Reuters

Александр Петраков озвучил заявку из 23 игроков на сегодняшний товарищеский матч с Болгарией в Одессе. Начало в 19:30. Онлайн Украина – Болгария доступен на нашем сайте.

В заявку сборной Украины вернулся ее самый дорогостоящий исполнитель – Руслан Малиновский (30 млн евро), с которым коуч "сине-желтых" Петраков примирился после былого скандала.

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При этом вне заявки на Болгарию, как сообщает сайт УАФ, оказались два игрока Динамо – защитник Илья Забарный и полузащитник Николай Шапаренко, которых, по всей видимости, Петраков решил приберечь на решающий матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной на ее поле, который состоится 16 ноября.

Николай Шапаренко / Фото: Getty Images

Илья Забарный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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ЗАЯВКА УКРАИНЫ НА БОЛГАРИЮ

  • Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
  • Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко
  • Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко
  • Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик

Ранее мы писали, что матч Украины с Боснией оказался под угрозой.

Украина vs Босния / Фото: Reuters

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Тем временем Ярмоленко унизил Гармаша в сборной издевательским финтом.