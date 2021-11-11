Петраков убрал двух лидеров из сборной: заявка Украины на Болгарию

Александр Петраков - главный тренер сборной Украины / Фото: Reuters
Александр Петраков озвучил заявку из 23 игроков на сегодняшний товарищеский матч с Болгарией в Одессе. Начало в 19:30. Онлайн Украина – Болгария доступен на нашем сайте.
В заявку сборной Украины вернулся ее самый дорогостоящий исполнитель – Руслан Малиновский (30 млн евро), с которым коуч "сине-желтых" Петраков примирился после былого скандала.
При этом вне заявки на Болгарию, как сообщает сайт УАФ, оказались два игрока Динамо – защитник Илья Забарный и полузащитник Николай Шапаренко, которых, по всей видимости, Петраков решил приберечь на решающий матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной на ее поле, который состоится 16 ноября.
ЗАЯВКА УКРАИНЫ НА БОЛГАРИЮ
- Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
- Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко
- Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко
- Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик
Ранее мы писали, что матч Украины с Боснией оказался под угрозой.
Тем временем Ярмоленко унизил Гармаша в сборной издевательским финтом.