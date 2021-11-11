11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Петраков прибрав двох лідерів зі збірної: заявка України на Болгарію

Олег Люлька
11 листопада, 10:34
Поза заявкою "синьо-жовтих" на товариську гру з болгарами опинилися Шапаренко та Забарний – судячи з усього, тренер вирішив дати їм перепочинок перед Боснією

Олександр Петраков - головний тренер збірної України / Фото: Reuters

Олександр Петраков озвучив заявку із 23 гравців на сьогоднішній товариський матч із Болгарією в Одесі. Початок о 19:30. Онлайн Україна – Болгарія доступний на нашому сайті.

До заявки збірної України повернувся її найдорожчий виконавець – Руслан Маліновський (30 млн євро), з яким коуч "синьо-жовтих" Петраков примирився після скандалу.

Реклама

При цьому поза заявкою на Болгарію, як повідомляє сайт УАФ, опинилися два гравці Динамо – захисник Ілля Забарний та півзахисник Микола Шапаренко, яких, вочевидь, Петраков вирішив приберегти на вирішальний матч відбору ЧС-2022 з Боснією та Герцеговиною на її полі, який відбудеться 16 листопада.

Микола Шапаренко / Фото: Getty Images

Ілля Забарний / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Реклама

ЗАЯВКА УКРАЇНИ НА БОЛГАРІЮ

  • Воротарі: Бущан, Пятов, Різник
  • Захисники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корнієнко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко
  • Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Гармаш, Коваленко
  • Нападники: Яремчук, Сікан, Довбик

Раніше ми писали, що матч України з Боснією опинився під загрозою

Україна vs Боснія / Фото: Reuters

Реклама

Тим часом Ярмоленко принизив Гармаша у збірній знущальним фінтом.