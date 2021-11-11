Петраков прибрав двох лідерів зі збірної: заявка України на Болгарію

Олександр Петраков - головний тренер збірної України / Фото: Reuters
Олександр Петраков озвучив заявку із 23 гравців на сьогоднішній товариський матч із Болгарією в Одесі. Початок о 19:30. Онлайн Україна – Болгарія доступний на нашому сайті.
До заявки збірної України повернувся її найдорожчий виконавець – Руслан Маліновський (30 млн євро), з яким коуч "синьо-жовтих" Петраков примирився після скандалу.
При цьому поза заявкою на Болгарію, як повідомляє сайт УАФ, опинилися два гравці Динамо – захисник Ілля Забарний та півзахисник Микола Шапаренко, яких, вочевидь, Петраков вирішив приберегти на вирішальний матч відбору ЧС-2022 з Боснією та Герцеговиною на її полі, який відбудеться 16 листопада.
ЗАЯВКА УКРАЇНИ НА БОЛГАРІЮ
- Воротарі: Бущан, Пятов, Різник
- Захисники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корнієнко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко
- Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Гармаш, Коваленко
- Нападники: Яремчук, Сікан, Довбик
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