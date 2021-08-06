Первую зарплату получил в 13 лет! Украинскому вундеркинду поклонницы шлют посылки из Китая

Прыгун в воду из Николаева Алексей Середа, который сейчас борется за награды Олимпийских игр-2020, рассказал про учебу в школе, крутость своей программы и девушку

Алексей Середа в Токио / Фото: Reuters

Сегодня 15-летний Середа прошел квалификацию в прыжках с 10-метровой вышки в Токио-2020, где показал шестой результат. Напомним, что в 13 лет Алексей стал самым юным чемпионом Европы именно на вышке.

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А накануне вылета Алексея в Токио мы успели задать талантливому прыгуна несколько вопросов по поводу его повседневной жизни. Кстати, в Японии украинский вундеркинд на Олимпиаде запрыгнул в ТОП-6 в синхронных прыжках с вышки в паре с Олегом Сербиным.

Алексей Середа прыгает в Токио / Фото: Reuters

- В 13 лет ты стал чемпионом Европы. Вместе с известностью на тебя свалились большие ожидания болельщиков и специалистов. Ощущал себе какое-то давление?

- Нет, не ощущал. Мне тогда казалось, что все еще впереди. И это была одна из целей. Да, в преддверии Олимпийских игр многим кажется, что если я выиграл в 13 лет, то через два года стал еще лучше. Я становлюсь лучше, но в связи с тем, что я расту, у меня меняется вес, новая программа, мне тоже тяжело, как человеку.

- Как ты с этим справляешься?

- Просто больше тренируюсь. Потому что если я буду мало тренироваться или не так много, как сейчас, то мне будет намного тяжелее.

- А бывает такое, что отвлекаешься на те же компьютерные игры? Все-таки, ты — подросток.

- Бывает, но мало на это время. Поэтому я больше учусь, больше прыгаю, слежу за тем, что ем. Раньше я, например, питался неправильно. Ел хот-доги, бургеры. Но если продолжу так питаться, то растолстею и в спорте ничего будет. Сейчас особых проблем с лишним весом нет, но и не нужно, чтобы они возникали.

Алексей Середа планирует пробиться в финал ОИ-2020 / Фото: Пресс-служба Федерации прыжков в воду

- А как ты учишься при таком количестве тренировок и соревнований?

- Я учусь, когда есть время. Из того, что хорошо мне дается, – английский язык. А именно любимый урок — история. Я ее не идеально знаю, но мне нравится, как ее ведет мой преподаватель. Он просто интересно рассказывает, а ты сидишь с открытым ртом.

- А физкультуру не прогуливаешь? Мол, я и так чемпион?

- Нет (улыбается). Физкультура у нас тоже интересная — мы играем в волейбол, футбол, баскетбол. В общем, во все играем, и мне нравится.

- Помнишь свою первую зарплату?

- Да, я получил ее в 13 лет. Как реагировал? Да никак. Потому что знал, что я ее заслужил.

- Но себе что-то памятное купил?

- Если я себе что-то покупаю, то это или вещи, или еду. В принципе, мне больше ничего не надо, у меня все есть. Я покупал себе телефон, но это было еще до моей первой зарплаты. А так — ничего больше. Откладываю. В бизнес.

- А девушка у тебя уже есть?

- Девушки нет, но пишут поклонницы. Вот недавно, кстати, из Китая девочка отправила мне посылку. Она дошла до Киева. Там были мои фото. Но девушки нет, да и времени тоже.

- Какую музыку слушаешь?

- Нравится американский рэп, Lil Peep, Xxxtentacion. Но могу слушать и любую другую музыку, особых предпочтений нет.

В разговоре с нами Середа отметил, что его программа не самая крутая:

"По крутости на чемпионате Европы у меня был середнячок. А сейчас она выше среднего. Но до такой программы, как у китайцев, мне еще нужно нужно много работать"

Также Алексей рассказал, что его не вакцинировали вместе со всей командой от коронавируса, поскольку ему не позволяет возраст.

13-летний Алексей Середа – чемпион Европы! / Фото: Александр Яремчук, Сегодня|Спорт

Середа – единственный из украинских прыгунов, кому удалось пробиться в полуфинал. Ранее чемпионка Европы София Лыскун провалилась в предварительной квалификации в прыжках в воду с 10-метровой вышки среди женщин.