Первую зарплату получил в 13 лет! Украинскому вундеркинду поклонницы шлют посылки из Китая

Алексей Середа в Токио / Фото: Reuters
Сегодня 15-летний Середа прошел квалификацию в прыжках с 10-метровой вышки в Токио-2020, где показал шестой результат. Напомним, что в 13 лет Алексей стал самым юным чемпионом Европы именно на вышке.
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А накануне вылета Алексея в Токио мы успели задать талантливому прыгуна несколько вопросов по поводу его повседневной жизни. Кстати, в Японии украинский вундеркинд на Олимпиаде запрыгнул в ТОП-6 в синхронных прыжках с вышки в паре с Олегом Сербиным.
Алексей Середа прыгает в Токио / Фото: Reuters
- В 13 лет ты стал чемпионом Европы. Вместе с известностью на тебя свалились большие ожидания болельщиков и специалистов. Ощущал себе какое-то давление?
- Нет, не ощущал. Мне тогда казалось, что все еще впереди. И это была одна из целей. Да, в преддверии Олимпийских игр многим кажется, что если я выиграл в 13 лет, то через два года стал еще лучше. Я становлюсь лучше, но в связи с тем, что я расту, у меня меняется вес, новая программа, мне тоже тяжело, как человеку.
- Как ты с этим справляешься?
- Просто больше тренируюсь. Потому что если я буду мало тренироваться или не так много, как сейчас, то мне будет намного тяжелее.
- А бывает такое, что отвлекаешься на те же компьютерные игры? Все-таки, ты — подросток.
- Бывает, но мало на это время. Поэтому я больше учусь, больше прыгаю, слежу за тем, что ем. Раньше я, например, питался неправильно. Ел хот-доги, бургеры. Но если продолжу так питаться, то растолстею и в спорте ничего будет. Сейчас особых проблем с лишним весом нет, но и не нужно, чтобы они возникали.
Алексей Середа планирует пробиться в финал ОИ-2020 / Фото: Пресс-служба Федерации прыжков в воду
- А как ты учишься при таком количестве тренировок и соревнований?
- Я учусь, когда есть время. Из того, что хорошо мне дается, – английский язык. А именно любимый урок — история. Я ее не идеально знаю, но мне нравится, как ее ведет мой преподаватель. Он просто интересно рассказывает, а ты сидишь с открытым ртом.
- А физкультуру не прогуливаешь? Мол, я и так чемпион?
- Нет (улыбается). Физкультура у нас тоже интересная — мы играем в волейбол, футбол, баскетбол. В общем, во все играем, и мне нравится.
- Помнишь свою первую зарплату?
- Да, я получил ее в 13 лет. Как реагировал? Да никак. Потому что знал, что я ее заслужил.
- Но себе что-то памятное купил?
- Если я себе что-то покупаю, то это или вещи, или еду. В принципе, мне больше ничего не надо, у меня все есть. Я покупал себе телефон, но это было еще до моей первой зарплаты. А так — ничего больше. Откладываю. В бизнес.
- А девушка у тебя уже есть?
- Девушки нет, но пишут поклонницы. Вот недавно, кстати, из Китая девочка отправила мне посылку. Она дошла до Киева. Там были мои фото. Но девушки нет, да и времени тоже.
- Какую музыку слушаешь?
- Нравится американский рэп, Lil Peep, Xxxtentacion. Но могу слушать и любую другую музыку, особых предпочтений нет.
В разговоре с нами Середа отметил, что его программа не самая крутая:
"По крутости на чемпионате Европы у меня был середнячок. А сейчас она выше среднего. Но до такой программы, как у китайцев, мне еще нужно нужно много работать"
Также Алексей рассказал, что его не вакцинировали вместе со всей командой от коронавируса, поскольку ему не позволяет возраст.
13-летний Алексей Середа – чемпион Европы! / Фото: Александр Яремчук, Сегодня|Спорт
Середа – единственный из украинских прыгунов, кому удалось пробиться в полуфинал. Ранее чемпионка Европы София Лыскун провалилась в предварительной квалификации в прыжках в воду с 10-метровой вышки среди женщин.
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