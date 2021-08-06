Першу зарплатню отримав в 13 років! Українському вундеркінда шанувальниці шлють посилки з Китаю

Стрибун у воду з Миколаєва Олексій Середа, який зараз бореться за нагороди Олімпійських ігор-2020 року, розповів про навчання в школі, крутість своєї програми і дівчину

Олексій Середа в Токіо / Фото: Reuters

Сьогодні 15-річний Середа пройшов кваліфікацію в стрибках з 10-метрової вишки в Токіо -2020 року, де показав шостий результат. Нагадаємо, що в 13 років Олексій став наймолодшим чемпіоном Європи саме на вишці.

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А напередодні вильоту Олексія в Токіо ми встигли задати талановитому стрибуна кілька питань стосовно його повсякденного життя. До речі, в Японії український вундеркінд на Олімпіаді застрибнув в ТОП-6 в синхронних стрибках з вишки в парі з Олегом Сербіним.

Олексій Середа стрибає в Токіо / Фото: Reuters

- У 13 років ти став чемпіоном Європи. Разом з популярністю на тебе впали великі очікування вболівальників і фахівців. Відчував себе якийсь тиск?

- Ні, не відчував. Мені тоді здавалося, що все ще попереду. І це була одна з цілей. Так, напередодні Олімпійських ігор багатьом здається, що якщо я виграв в 13 років, то через два роки став ще краще. Я стаю краще, але в зв'язку з тим, що я росту, у мене змінюється вага, нова програма, мені теж важко, як людині.

- Як ти з цим справляєшся?

- Просто більше тренуюся. Тому що якщо я буду мало тренуватися або не так багато, як зараз, то мені буде набагато важче.

- А буває таке, що відволікаєшся на ті ж комп'ютерні ігри? Все-таки, ти – підліток.

- Буває, але мало на цей час. Тому я більше вчуся, більше стрибаю, стежу за тим, що їм. Раніше я, наприклад, харчувався неправильно. Їв хот-доги, гамбургери. Але якщо продовжу так харчуватися, то розтовстію і в спорті нічого буде. Зараз особливих проблем із зайвою вагою немає, але і не потрібно, щоб вони виникали.

Олексій Середа планує пробитися до фіналу ОІ-2020 / Фото: Прес-служба Федерації стрибків у воду

- А як ти вчишся при такій кількості тренувань і змагань?

- Я вчуся, коли є час. З того, що добре мені дається, – англійська мова. А саме улюблений урок – історія. Я її не ідеально знаю, але мені подобається, як її веде мій викладач. Він просто цікаво розповідає, а ти сидиш з відкритим ротом.

- А фізкультуру не ходять? Мовляв, я і так чемпіон?

- Ні (посміхається). Фізкультура у нас теж цікава – ми граємо у волейбол, футбол, баскетбол. Загалом, в усі граємо, і мені подобається.

- Пам'ятаєш свою першу зарплату?

- Так, я отримав її в 13 років. Як реагував? Та ніяк. Бо знав, що я її заслужив.

- Але собі щось пам'ятне купив?

- Якщо я собі щось купую, то це або речі, або їжу. В принципі, мені більше нічого не треба, у мене все є. Я купував собі телефон, але це було ще до моєї першої зарплати. А так – нічого більше. Відкладаю. У бізнес.

- А дівчина у тебе вже є?

- Дівчата немає, але пишуть прихильниці. Ось недавно, до речі, з Китаю дівчинка відправила мені посилку. Вона дійшла до Києва. Там були мої фото. Але дівчата немає, та й часу теж.

- Яку музику слухаєш?

- Подобається американський реп, Lil Peep, Xxxtentacion. Але можу слухати і будь-яку іншу музику, особливих переваг немає.

У розмові з нами Середа зазначив, що його програма не сама крута :

"По крутості на чемпіонаті Європи у мене був середнячок. А зараз вона вище середнього. Але до такої програми, як у китайців, мені ще потрібно потрібно багато працювати "

Також Олексій розповів, що його невакцинованих разом з усією командою від коронавируса, оскільки йому не дозволяє вік.

13-річний Олексій Середа – чемпіон Європи! / Фото: Олександр Яремчук, Сегодня|Спорт

Середа – єдиний з українських стрибунів, кому вдалося пробитися до півфіналу. раніше чемпіонка Європи Софія Лискун провалилася у попередній кваліфікації в стрибках у воду з 10-метрової вишки серед жінок.